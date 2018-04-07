Роскомнадзор выдал почти 350 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018

Роскомнадзор оформил около 350 разрешений на использование радиочастот на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Отмечается, что большую часть разрешений получил оператор подвижной радиосвязи ООО «НЦИ», а также компания-вещатель HBS и оператор фиксированной спутниковой связи ООО «ТИС», сообщает Агентство «Москва»

Кроме того, разрешение выдали компании Adidas Group СНГ и вещательным организациям.

Ранее стало известно, что к началу ЧМ-2018 на 136 железнодорожных вокзалах в России появится бесплатный Wi-Fi.

Между 11 городами-участниками турнира будут курсировать 728 бесплатных поездов. Оформить бесплатный билет можно будет в кассах 19 железнодорожных вокзалов или на сайте Транспортной дирекции чемпионата. В ведомстве порекомендовали фанатам не откладывать оформление билета на последний момент. Зарезервировано уже более 185 тысяч бесплатных мест в поездах.