Ещё
Роскомнадзор выдал почти 350 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор выдал почти 350 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Роскомнадзор оформил около 350 разрешений на использование радиочастот на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Отмечается, что большую часть разрешений получил оператор подвижной радиосвязи ООО «НЦИ», а также компания-вещатель HBS и оператор фиксированной спутниковой связи ООО «ТИС», сообщает Агентство «Москва».
Кроме того, разрешение выдали компании Adidas Group СНГ и вещательным организациям.
Ранее стало известно, что к началу ЧМ-2018 на 136 железнодорожных вокзалах в России появится бесплатный Wi-Fi.
Между 11 городами-участниками турнира будут курсировать 728 бесплатных поездов. Оформить бесплатный билет можно будет в кассах 19 железнодорожных вокзалов или на сайте Транспортной дирекции чемпионата. В ведомстве порекомендовали фанатам не откладывать оформление билета на последний момент. Зарезервировано уже более 185 тысяч бесплатных мест в поездах.
Москва24: последние новости
Наземный транспорт в столице продлит работу в Пасхальную ночь Дудь впервые рассказал о своем отношении к усам Павла Грудинина Манул в московском зоопарке все еще не верит в наступление весны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей67
Украинские пограничники задержали россиянина186
«Россия никогда не подчинится»476
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца27
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов12
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение