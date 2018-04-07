Политолог: Сноудена Россия приняла — и Пучдемона примет

Стокгольм. Экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон мог бежать в Россию . Такой вариант политик рассматривал в ходе своей поездки в Финляндию , утверждает El Mundo. Как сообщили изданию близкие к расследованию источники, во время нахождения Пучдемона в Финляндии испанский Верховный суд вновь выдал ордер на его арест. Тогда экс-глава Каталонии встал перед выбором: отправиться в Санкт-Петербург или вернуться в столицу Швеции

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН заявил, что Россия смогла бы предоставить Пучдемону убежище.

«Мне кажется, что заявления о планах Пучдемона скрыться в России — это очередные «фэйк ньюз», в изобретении которых сегодня упражняются все. Но если бы вдруг Пучдемон захотел получить политическое убежище и ему бы угрожала опасность или преследование по политическим мотивам, если бы он обратился по этому вопросу в соответствующие структуры и службы РФ… Почему бы и нет? Россия — страна свободная, демократическая, она является хранительницей истинных европейских ценностей, а не тех суррогатов, которые сегодня в виде ценностей подсовывают европейским народам», — заявил собеседник агентства.

Политолог отметил, что для любой страны предоставление политического убежища кому-либо является нормальной практикой. Пять лет назад в подобной ситуации оказался экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден , который до сих под проживает в России.

«Мадридская власть с кастилийской свирепостью продолжает гонение на каталонских политиков, мы это видим. Этого вполне достаточно для запроса со стороны Пучдемона о политическом убежище. Несколько лет назад у нас была ситуация со Сноуденом. Ему угрожало не просто преследование политическим мотивам, по мотивам его убеждений, но и физическая смерть. Он обратился к России за убежищем. Его прошение было рассмотрено и удовлетворено. Он до сих пор пользуется убежищем, живет у нас. Это нормальная практика. Ее пытаются представить экстраординарной, но это нормальная практика», — заключил Алексей Мартынов.

25 марта преследуемый Мадридом Карлос Пучдемон был задержан при пресечении немецкой границы со стороны Дании . Политик намеревался из Финляндии черед Данию и Германию попасть в Швецию, а оттуда — в Бельгию Испания направила в Берлин запрос на экстрадицию Пучдемона. На время рассмотрения запроса немецкие власти выпустили политика под залог. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, власти Испании выдали ордер на арест Карлоса Пучдемона после референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября 2017 года. Политика обвинили в подготовки госпереворота, однако он успел бежать в Бельгию. Пучдемону в Испании может грозить до 30 лет тюрьмы.