Ещё
Эксперт: Россия смогла бы предоставить Пучдемону убежище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Россия смогла бы предоставить Пучдемону убежище 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что Россия смогла бы предоставить Пучдемону убежище, передает НСН.
Экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон мог бежать в Россию. Такой вариант политик рассматривал в ходе своей поездки в Финляндию. Как сообщили близкие к расследованию источники, во время нахождения Пучдемона в Финляндии испанский Верховный суд вновь выдал ордер на его арест. Тогда экс-глава Каталонии встал перед выбором: отправиться в Санкт-Петербург или вернуться в столицу Швеции — Стокгольм.
"Мне кажется, что заявления о планах Пучдемона скрыться в России — это очередные «фэйк ньюз», в изобретении которых сегодня упражняются все. Но если бы вдруг Пучдемон захотел получить политическое убежище и ему бы угрожала опасность или преследование по политическим мотивам, если бы он обратился по этому вопросу в соответствующие структуры и службы РФ… Почему бы и нет?
Россия — страна свободная, демократическая, она является хранительницей истинных европейских ценностей, а не тех суррогатов, которые сегодня в виде ценностей подсовывают европейским народам", — заявил он.
Газета.Ru: последние новости
Путин: вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании по делу Скрипаля Чайка рассказал, сколько экономических преступников Россия просит у Лондона Мертвые дельфины с резаными ранами обнаружены в бухте Севастополя
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность447
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН100
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1311
Волчкову в расцвете сил убил рак19
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию397
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение