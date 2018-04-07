Путин отправил в отставку генерал-лейтенанта юстиции Олега Трошина, который оказался в списке 11 генералов и полковников силовых ведомств, которых глава государства уволили своим указом от 6 апреля.
Олег Трошин родился в Ульяновске в 1963 году. С 1990 года работал в органах прокуратуры Ульяновской области, где служил в должностях следователя, прокурора района и начальника следственного управления.
В марте 2006 года Трошина назначили первым заместителем руководителя прокурора Пензенской области. Годом позже перевели на должность руководителя Следственного управления Следственного комитета при региональной прокуратуре. В 2011 году, когда Следственный комитет стал самостоятельной структурой, Трошин возглавил Управление по Пензенской области. Вчера он покинул этот пост в звании генерала-лейтенанта юстиции.