Сможете ли вы решить задачу о семи планетах

В загадке вам потребуется вжиться в роль межгалактического патруля. Задача одновременно простая и сложная — найти космических пиратов, которые прячутся на одной из планет.

Всего их семь. Преступников нужно быстро арестовать, пока они не получили подкрепление. Как вы, наверное, уже догадались, сидеть сложа руки и ждать, пока их арестуют, пираты не будут — и быстро перелетят с одной планеты на другую.

Впрочем, у вас тоже есть козыри в рукаве. Каждый час патрульный корабль способен с невероятной скоростью переместиться на любую из семи планет. У преступников таких технологий нет: их захудалое судно может передислоцироваться только на соседние.

Чтобы поймать опасных бандитов и обезопасить систему, нужно придумать последовательность, которая бы позволила перехитрить злоумышленников. Справитесь?