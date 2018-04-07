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Сможете ли вы решить задачу о семи планетах
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Сможете ли вы решить задачу о семи планетах 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
В загадке вам потребуется вжиться в роль межгалактического патруля. Задача одновременно простая и сложная — найти космических пиратов, которые прячутся на одной из планет.
Всего их семь. Преступников нужно быстро арестовать, пока они не получили подкрепление. Как вы, наверное, уже догадались, сидеть сложа руки и ждать, пока их арестуют, пираты не будут — и быстро перелетят с одной планеты на другую.
Впрочем, у вас тоже есть козыри в рукаве. Каждый час патрульный корабль способен с невероятной скоростью переместиться на любую из семи планет. У преступников таких технологий нет: их захудалое судно может передислоцироваться только на соседние.
Чтобы поймать опасных бандитов и обезопасить систему, нужно придумать последовательность, которая бы позволила перехитрить злоумышленников. Справитесь?
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