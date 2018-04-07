Ёлка с новой прической напомнила Жанну д'Арк

Певица Елка удивила фанатов неожиданным преображением. Она предстала перед подписчиками своего микроблога без длинных локонов или огромного начёсанного пучка. На этот раз артистка показала себя с непривычно короткими волосами.

Ёлка предстала в новом амплуа, которое показалось фанатом очень подходящим ей. Певица показала себя с короткой стрижкой, заинтриговав публику. Подписчики не смогли понять, действительно ли Елизавета решилась на кардинальную смену прически или же надела парик. Короткие волосы и небрежная укладка, по словам фолловеров, соответствуют стилю и внутреннему миру артистки. Они признались, что, увидев такую стрижку у любого другого представителя шоу-бизнеса, сразу раскритиковали бы ее. Но Ёлка, как отметили комментирующие, очень гармонично смотрится в новом образе.

С короткой челкой и длиной волос до основания шеи артистка напомнила обитателям Инстаграма Жанну д'Арк. Они принялись расспрашивать звезду, правда ли она решила отойти от так полюбившихся ей эпатажных высоких причесок. По признанию интернет-пользователей, Елке на самом деле уже давно пора показать на своей голове что-то новое, так как однообразие уже наскучило им. «Неожиданно!» «Вау! А вам к лицу!» «Ну прям настоящая Жанна Дарк!» «Красота, я надеюсь это не парик!» «Мне кажется, пора сменить высокие прически на что-то новенькое»

Елка имеет свой индивидуальный стиль, не пытаясь повторить образы своих коллег. Она старается быть незаурядной, отдавая предпочтение нестандартной одежде, оригинальному макияжу и громоздким прическам. А недавно, облачившись в шубу из искусственного меха, она напомнила поклонникам весеннего шмеля.