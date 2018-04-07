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Как Симферополь отметит 74-ю годовщину освобождения
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Как Симферополь отметит 74-ю годовщину освобождения 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Крымская столица отметит 74-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. В течение четырех дней, с 10 по 13 апреля в Симферополе пройдет ряд праздничных мероприятий, сообщили в администрации крымской столицы.
Так, 10 апреля в 11:00 на бульваре Франко состоится торжественное открытие доски почета «Ваш подвиг бессмертен». Молебен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны пройдет в среду, 11 апреля, в 10:00 на улице Жени Жигалиной, на месте расположения фашистского концлагеря для военнопленных «Картофельный городок».
12 апреля глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев встретится с освободителями города Симферополя и Крыма.
Непосредственно в день освобождения крымской столицы, 13 апреля, в 8:20 утра на перроне железнодорожного вокзала жители и гости Симферополя встретят ставший уже традиционным «Поезд Победы», маршрут которого проходит по городам Крыма.
Кроме того, в городе пройдет несколько митингов и церемоний возложения цветов: в 11:00 в парке им. Ю. Гагарина у мемориального комплекса «Вечный огонь», в 11:45 у Мемориала славы «Танк Т-34», в 12:30 у памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма», в 14:00 на воинском кладбище (ул. Старозенитная).
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