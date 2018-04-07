История поликлиники и здания 

Городская поликлиника №2, известная в народе, как студенческая, готовится отметит свой 40-летний юбилей. Торжественное мероприятие состоится 12 апреля в Доме культуры молодежи Владимира.
История возникновения этого учреждения здравоохранения уходит в 1978 год, когда была образована студенческая поликлиника Владимирского политехнического института на улице Студенческой. В 1988 году медицинское учреждение переехало в самый центр города, в бывшее здание Обкома партии на улицу Никитскую, где располагается и по сей день. Здание было построено в начале XIX века и имеет статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Оно стало свидетелем многих исторических событий. Изначально здесь находилось губернская земская управа — исполнительный орган местного самоуправления дореволюционной России. В 1918 году, после упразднения земских управ, на Никитской были организованы типография и статистическое бюро. Несмотря на то, что Владимир был далеко не первым городом, где в советские времена появилась своя студенческая поликлиника, он остается одним из немногих городов, где удалось сохранить медучреждение для молодежи. Сейчас городская поликлиника №2 — это современное медицинское учреждение. Ежегодно его специалисты оказывают медицинскую помощь почти 30 тысячам пациентам, из которых 20 тысяч — студенты, в том числе 5 тысяч подростков, и 10 тысяч взрослого приписного населения. Здесь ведут прием специалисты по 15 профильным направлениям.