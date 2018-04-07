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Роман Колесов: «Качество питьевой воды в регионе в период паводка находится на постоянном и жестком контроле Правительства»
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Роман Колесов: «Качество питьевой воды в регионе в период паводка находится на постоянном и жестком контроле Правительства» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ситуацию по состоянию качества питьевой воды в Ростовском районе рассмотрели 7 апреля на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков при участии руководства администрации Ростовского района и территориальных органов федеральных служб. Ранее в Ростове прошло заседание КЧС под председательством главы города с представителями региональных департаментов ЖКХЭиРТ, охраны окружающей среды и природопользования.
Вечером 6 апреля в городскую диспетчерскую службу начали поступать жалобы об ухудшении органолептических свойств воды, поступающей в дома жителей Ростова. По итогам комиссионного обследования, проведенного сотрудниками администрации района и ГА «Южный водоканал», в связи с резким потеплением и активным таянием снега, в реку Устье, из которой ведется водозабор для нужд города, попали стоки с содержанием органических веществ с поля, расположенного вдоль мелиоративной канавы одного из животноводческих комплексов.
По результатам анализов, проведенных специалистами Южного водоканала, показатели по цветности, мутности и запаху увеличены. Несмотря на то, что по микробиологическим показателям вода соответствует нормативу, организован комплекс мер для обеспечения населения питьевой водой. Одновременно с этим специалистами регионального водоканала проводится очистка и обработка резервуара чистой воды для улучшения ее качества. Проверку качества осуществляет лаборатория государственного предприятия Южный водоканал и регионального предприятия Ярославский водоканал.
По итогам заседания оперативного штаба для получения более полной и качественной информации руководству Роспотребнадзора поручено в постоянном режиме осуществлять контроль за качеством питьевой воды. Руководству администрации Ростовского муниципального района — организовать информирование населения.
— Качество питьевой воды в регионе находится на постоянном и жестком контроле регионального Правительства, особенно сейчас, в период паводка, — подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. — В настоящее время разработан и реализуется комплекс мероприятий по локализации и предотвращению в дальнейшем попадания стоков в водные объекты. Приняты меры по обеспечению населения качественной питьевой водой. Сотрудниками департамента охраны окружающей среды проводится проверка по данному факту.
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