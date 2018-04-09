Жанна Эппле попросила прощения у Кати Гордон за роман с ее бывшим мужем

@epple.ymnayaЖанна Эппле попросила прощения у Кати Гордон за роман с ее бывшим мужемЖанна Эппле (53) стала героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой (46). Страсти кипели не на шутку, ведь лицом к лицу встретились две давние соперницы — Жанна Эппле и Катя Гордон (37). Как известно, Гордон была замужем за звездным адвокатом Сергеем Жориным , уже после развода она родила ему сына. Во время ее беременности Жорин встречался с разными женщинами, одной из них была Жанна Эппле.

Актриса не стала скрывать, что встречалась с Жориным и попросила у Гордон прощения, признавшись, что до сих пор чувствует себя виноватой. Она объяснила, что встречалась с адвокатом, думая, будто ребенок Гордон не от Жорина. К тому же Эппле тогда выплачивала кредит в долларах и нуждалась в финансовой помощи. Жанна пояснила, что адвокат оплатил свадьбу ее сына.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 6 Апр 2018 в 8:10 PDT Катя Гордон не скрывает, что муж не раз изменял ей с женщинами «из телевизора»:

Сергей присылал мне фотографии со всеми своими женщинами. Когда я была беременной, Сергей стал популярным человеком, на него начали вешаться женщины. И Аня Седокова делала селфи с ним из моей спальни, а я беременная. Я ей говорю: «Ань, все замечательно и круто, но это нечестно, дайте мне родить».

Гордон также заметила, что забыла бывшего мужа и даже не расстраивается, что Сергей Жорин пять лет не общается со своим сыном. Жанне Эппле обманутая Катя дала лишь один совет:

Ты классная, красивая женщина, но ты опасная! Оставь свое желание чужих мужиков и любовь к сплетням! Ведь женская дружба гораздо важнее любого из мужиков!

В финале программы Гордон и Эппле обнялись. Лера Кудрявцева предположила, что они еще станут подругами.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 1 Апр 2018 в 12:14 PDT Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 28 Фев 2018 в 4:28 PST