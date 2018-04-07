«Вахта памяти» открылась в музейно‐выставочном комплексе «Новый Иерусалим»

Более 500 поисковиков из Подмосковья приняли участие в открытии «Всероссийской Вахты Памяти‐2018». В этом году церемония проходила в музейно‐выставочном комплексе Новый Иерусалим . А уже в понедельник экспедиции отправятся на раскопки. Фронт работ предстоит большой.

Акция «Вахта памяти» впервые была проведена в 1988 году. Тогда Минобороны и ВЛКСМ договорились о начале совместной работы по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества. До этого времени посещать поля сражений считалось опасным делом и было под категорическим запретом. В Подмосковье есть ветераны этого движения, которые помнят как все начиналось еще в конце

Более 500 поисковиков из 29 районов Московской области приняли участие в торжественном открытии «Всероссийской Вахты

Памяти-2018

», которая в этом году проходит в Истре . Это событие веха в календаре нашей национальной памяти, символический рубеж, указывающий на то, что сколько бы лет не прошло, но мы по-прежнему

знаем — «Никто не забыт и ничто не забыто».

Поисковые организации, в частности, Московской области проводят большую работу. Это археология, исследования, сохранения артефактов, расширение экспозиций музеев, большая исследовательская работа

военно-мемориального

управления Минобороны РФ.

Поисковые отряды уже составили план экспедиций на полевой сезон 2018 года. Церемония открытия в этом году проходит в выставочном комплексе «Новый Иерусалим». На его площадке представители движения продемонстрировали результаты своей работы. В свои отряды они по-прежнему

ждут студентов и школьников, и не без преувеличения считают, что такая работа — долг каждого.

Иногда поисковикам в их работе сопутствует удача. При обнаружении останков находят вещи солдат — медальоны с фамилией и инициалами или другие вещи, указывающие на конкретную личность. За этим следует большая работа в архивах. Поднимаются и изучаются тысячи документов. Итог — родственник обнаружен. Со дня гибели солдата прошло 70 с лишним лет, потомки разъехались. Иногда даже за тысячи километров. Но вот им приходит письмо.

Фактически про него не было ничего известно до этого момента. Похоронку принесли о том, что пропал без вести

— Дмитрий Боярков.

Вот так спустя 70 лет приходится переписывать историю своей семьи. Родственника не угнали в плен, он не пропал без вести. А умер, сражаясь за родину. На своей земле. Всероссийская акция Вахта памяти продлится до начала мая. И завершится перед Днем Победы.