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Роскомнадзор оформил почти 350 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018
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Роскомнадзор оформил почти 350 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оформила почти 350 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов на чемпионате мира по футболу в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор фиксирует рост числа запросов от организаторов и участников чемпионами мира по футболу на получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов. На сегодняшний день, Роскомнадзором уже оформлено 346 таких разрешений», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что только за период с 17 по 29 марта 2018 г. оформлено 107 разрешений. При этом большая часть (41) выдана оператору подвижной радиосвязи ООО «НЦИ», компании-вещателю HBS и оператору фиксированной спутниковой связи ООО «ТИС» (по 24 разрешения). Кроме того, семь разрешений получила компания Adidas Group СНГ для организации технологической сети подвижной радиосвязи. Остальные разрешения выданы преимущественно вещательным компаниям.
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