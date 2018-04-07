Роскомнадзор оформил почти 350 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018

«Роскомнадзор фиксирует рост числа запросов от организаторов и участников чемпионами мира по футболу на получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов. На сегодняшний день, Роскомнадзором уже оформлено 346 таких разрешений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что только за период с 17 по 29 марта 2018 г. оформлено 107 разрешений. При этом большая часть (41) выдана оператору подвижной радиосвязи ООО «НЦИ», компании-вещателю HBS и оператору фиксированной спутниковой связи ООО «ТИС» (по 24 разрешения). Кроме того, семь разрешений получила компания Adidas Group СНГ для организации технологической сети подвижной радиосвязи. Остальные разрешения выданы преимущественно вещательным компаниям.