Сестра Жанны Фриске показала редкие фото племянника

Подписчики присоединились к поздравлениям имениннику и пожелали скорейшего урегулирования конфликта между его отцом и родственниками со стороны матери.

Напомним, на днях Дмитрий Шепелев рассказал о проблемах со здоровьем ребенка — запланированные поездки часто срываются в последний момент из-за простуды, настигшей Платона. Тем не менее, папа не отчаивается и благодарит сына за мудрость: «Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Лего лэнде или с чашкой малинового чая от кашля».

Фото: instagram