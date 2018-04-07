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Сестра Жанны Фриске показала редкие фото племянника
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Сестра Жанны Фриске показала редкие фото племянника 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Сегодня исполняется пять лет сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. В честь дня рождения мальчика его тетя, Наталья Фриске, показала в Instagram редкие кадры с Платоном. «#моймаленькийпринц очень скучаю по тебе.. (с днём рождения тебя малыш мой💋 самое главное будь здоров», — подписала публикацию Наталья.
Подписчики присоединились к поздравлениям имениннику и пожелали скорейшего урегулирования конфликта между его отцом и родственниками со стороны матери.
Напомним, на днях Дмитрий Шепелев рассказал о проблемах со здоровьем ребенка — запланированные поездки часто срываются в последний момент из-за простуды, настигшей Платона. Тем не менее, папа не отчаивается и благодарит сына за мудрость: «Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Лего лэнде или с чашкой малинового чая от кашля».
Фото: instagram
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