Разумовский пообещал, что дому Билибиных вернут первозданный вид 

7 апреля временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский провел рабочую встречу с представителем собственника дома Билибиных на улице Кутузова. Напомним, утром 4 апреля обрушился портик этого дома, являющегося объектом культурного наследия. После этого собственник здания принял решение обрушить большую часть второго этажа здания, опасаясь, что если обрушения продолжатся, могут пострадать люди. «Слава, сходная с владельцем „Зимней вишни“ в Кемерово, ну вообще не прельщает! Решил, осознавая всю ответственность, снести часть стены второго этажа. Готовы понести всю полагающуюся ответственность. Это сознательный мой выбор между известной административкой, в случае действий, и неизвестными последствиями при бездействии», — говорится в письме на имя первого заместителя губернатора Дмитрия Денисова представителя собственника здания Андрея Хоменко, оказвшемся в распоряжении «Калуги 24». «Я вызвал представителя собственника, который объяснил произведенные им действия экстренностью ситуации. Конечно, ему никто такого права не давал, о чем он был проинформирован. Собственник гарантировал, что впредь все работы будут им вестись на объекте в соответствии с охранными обязательствами и в случае необходимости согласовываться с муниципальной властью. В понедельник он представит мне проект восстановительных работ и реконструкции этого дома. Этот дом будет полностью восстановлен в своем первоначальном виде», — заявил градоначальник. По его словам, собственник признал, что допустил ошибку, не проинформировав о своих действиях городские власти, и «настроен на конструктивное взаимодействие». По сообщению пресс-службы городской управы Калуги, Разумовский выразил признательность калужанам, выразившим в соцсетях обеспокоенность судьбой дома-памятника. Он, кроме того, дал поручение взять все дома-памятники, находящиеся в муниципальной собственности, на особый контроль и принять меры для их сохранения.