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Настя Ивалеева обязана Ивану Урганту своей карьерой
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Настя Ивалеева обязана Ивану Урганту своей карьерой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Популярная видеоблогер и ведущая передачи «Орел и решка» Настя Ивлеева в эфире «Вечернего Урганта» рассказала Ивану Урганту о начале своей карьеры. Настя вспоминает: несколько лет назад она пошла учиться в школу телевидения «Останкино». Там она впервые и встретилась с Иваном. Его картонное изображение было в одной из аудиторий школы.
— вспоминает Настя.
Настя начала стремиться к своей цели. Она стала снимать разные забавные ролики, но по-настоящему выстретила тема о «винишке». Ролики стали вирусными, они довольно быстро стали распространяться по Сети, прибавляя Ивлеевой не только популярности, но и фолловеров. Сейчас на девушку подписано более 6,5 миллионов человек. Смотри, о чем еще рассказала Настя Ивану.
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Фото:Instagram
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