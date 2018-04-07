Настя Ивалеева обязана Ивану Урганту своей карьерой

Популярная видеоблогер и ведущая передачи «Орел и решка» Настя Ивлеева в эфире «Вечернего Урганта» рассказала Ивану Урганту о начале своей карьеры. Настя вспоминает: несколько лет назад она пошла учиться в школу телевидения «Останкино». Там она впервые и встретилась с Иваном. Его картонное изображение было в одной из аудиторий школы.

— вспоминает Настя.

Настя начала стремиться к своей цели. Она стала снимать разные забавные ролики, но по-настоящему выстретила тема о «винишке». Ролики стали вирусными, они довольно быстро стали распространяться по Сети, прибавляя Ивлеевой не только популярности, но и фолловеров. Сейчас на девушку подписано более 6,5 миллионов человек. Смотри, о чем еще рассказала Настя Ивану.

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Фото:Instagram