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Подростки заставили девушку на камеру вылизывать их обувь
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Подростки заставили девушку на камеру вылизывать их обувь 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Несовершеннолетние молодые люди и девушки, предположительно обучающиеся в технологическом колледже в Вольске, запечатлели на видео издевательств над сверстницей. Запись инцидента, произошедшего в минувшую пятницу, 6 апреля, попала в сеть.
На съемке, сделанной камерой мобильного телефона, можно наблюдать, как группа молодежи заставила свою жертву встать на колени и поочередно облизывать их обувь. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ревность.
Некоторые участники экзекуции были крайне обеспокоены тем, что девушка недостаточно хорошо выполняет их указания и пытается уклониться от унизительных действий.
"Она не дотрагивается … Руки пусть за спину, чтобы не сбрасывала", — скомандовала одна из них жертве, заставив ее убрать руки за спину.
Ближе к концу ролика садисты задумались о сохранении произошедшего в тайне и потребовали от «оператора» прекратить съемку.
"Просто выключи и удали … Мне не надо, чтобы в соцсетях выложили это, а потом нас по ментам таскали", — произнесла участница экзекуции, получив в ответ успокоившие ее слова «я не выложу, я удалю».
В итоге тайное стало явным и полиция уже возбудила административные производства по статье «Побои» в отношении несовершеннолетних участниц конфликта. Если подростков признают виновными, то им может грозить наказание до 15 суток административного ареста, до 30 тысяч рублей штрафа или до 120 часов обязательных работ.
"В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков, участвовавших в конфликте, по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя регионального УМВД РФ.
Сотрудники прокуратуры, где также заинтересовались видео, планируют провести собственную проверку и оценить деятельность органов системы профилактики и администрации учебного заведения.
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