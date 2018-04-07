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На базе железнодорожного батальона ЮВО в Волгограде прошел этап военно-патриотической игры «Зарница»
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На базе железнодорожного батальона ЮВО в Волгограде прошел этап военно-патриотической игры «Зарница» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершении мероприятия заместитель командира батальона по работе с личным составом провел обширную экскурсию по территории части, рассказал про историю части и быт военнослужащих.
Сегодня в Волгограде на базе отдельного учебного железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) впервые прошел региональный этап Всероссийской студенческой военно-патриотической игры «Зарница»
В игре приняли участие более 70 студентов профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте от 18 до 25 лет.
Для судейства соревнования было привлечено около 20 военнослужащих батальона.
Участники соревновались в конкурсах «Химическая защита», «Огневой рубех», «Строевая подготовка», «Марш-бросок», «Силовая подготовка» и «Основы медицинской подготовки».
По завершении мероприятия заместитель командира батальона по работе с личным составом провел обширную экскурсию по территории части, рассказал про историю части и быт военнослужащих. Также подразделение быстрого реагирования провело показное выступление по отражению нападения на объекты воинской части. Кроме того, участникам игр продемонстрировали выдвижение подвижного состава бронепоезда.
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