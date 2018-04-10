В Германии и Франции отменяют сотни авиарейсов из-за забастовок

Не только Париж, но и Лилль , Нанат, Бордо Марсель — улицы крупнейших городов Франции наводнены людьми, у которых много вопросов к правительству. Но власти только выставляют полицейские кордоны, и на диалог пока не идут. Это уже привело к ряду столкновений. Слезоточивый газ и дубинки — пока правительство отвечает так. Но профсоюзы останавливаться не намерены. Новую серию стачек начали транспортники. Во главе — работники государственной железнодорожной компании-монополиста, которая обеспечивает все грузовые и пассажирские перевозки во Франции. Правительство хочет её приватизировать.

Несколько дней забастовок, которые продолжаются с перерывами, уже привели к транспортному коллапсу по всей стране. Новая волна началась в выходные. Сейчас бастует почти половина персонала. Граждане вынуждены пересаживаться на автомобили. В столичном регионе это уже привело к огромным пробкам. Самой железнодорожной компании каждый день забастовки обходится в 20 миллионов евро. Руководство — в ужасе, но и о приватизации слышать даже не хочет.

К транспортникам присоединились сотрудники крупнейшего авиаперевозчика страны — "Эйр Франс" . Во вторник компания отменяет около четверти своих рейсов. Как внутренних, так и международных. Бастуют пилоты, стюардессы, авиадиспетчеры, наземные службы. Требуют повышения зарплат на 6 процентов. Жалование не увеличивали с 2011 года. Но за это время, судя по отчётам, финансовое положение компании поправилось. Теперь служащие спрашивают: «Где деньги?». Руководство предложило повышение на 1 процент — и то не всем. Профсоюзы предложение отвергли, и говорят, что бастовать будут до июня — хоть и с перерывами.

Бремене. К французам присоединились немецкие коллеги из "Люфтганзы" . Во вторник перевозчик отменяет более 800 рейсов из 4 крупнейших аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кёльне