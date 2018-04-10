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В Германии и Франции отменяют сотни авиарейсов из-за забастовок
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В Германии и Франции отменяют сотни авиарейсов из-за забастовок 

ТВ Центр 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
Не только Париж, но и Лилль, Нанат, Бордо, Марсель — улицы крупнейших городов Франции наводнены людьми, у которых много вопросов к правительству. Но власти только выставляют полицейские кордоны, и на диалог пока не идут. Это уже привело к ряду столкновений. Слезоточивый газ и дубинки — пока правительство отвечает так. Но профсоюзы останавливаться не намерены. Новую серию стачек начали транспортники. Во главе — работники государственной железнодорожной компании-монополиста, которая обеспечивает все грузовые и пассажирские перевозки во Франции. Правительство хочет её приватизировать.
Несколько дней забастовок, которые продолжаются с перерывами, уже привели к транспортному коллапсу по всей стране. Новая волна началась в выходные. Сейчас бастует почти половина персонала. Граждане вынуждены пересаживаться на автомобили. В столичном регионе это уже привело к огромным пробкам. Самой железнодорожной компании каждый день забастовки обходится в 20 миллионов евро. Руководство — в ужасе, но и о приватизации слышать даже не хочет.
К транспортникам присоединились сотрудники крупнейшего авиаперевозчика страны — "Эйр Франс". Во вторник компания отменяет около четверти своих рейсов. Как внутренних, так и международных. Бастуют пилоты, стюардессы, авиадиспетчеры, наземные службы. Требуют повышения зарплат на 6 процентов. Жалование не увеличивали с 2011 года. Но за это время, судя по отчётам, финансовое положение компании поправилось. Теперь служащие спрашивают: «Где деньги?». Руководство предложило повышение на 1 процент — и то не всем. Профсоюзы предложение отвергли, и говорят, что бастовать будут до июня — хоть и с перерывами.
К французам присоединились немецкие коллеги из "Люфтганзы". Во вторник перевозчик отменяет более 800 рейсов из 4 крупнейших аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кёльне и Бремене.
Из Санкт-Петербурга во вторник не вылетят 2 рейса во Франкфурт и Мюнхен. Утренний рейс Мюнхен-Москва и обратный перелёт тоже попали в этот список. Всего отмены могут коснуться около 90 тысяч пассажиров.
Сергей Псурцев, "ТВ Центр".
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