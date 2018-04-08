Стачка железнодорожников: во Франции вновь встали поезда

Серьезные проблемы с пригородными электричками, в частности соединяющими департаменты столичного региона Иль-де-Франс с Парижем.

Если в последний день уик-энда к «торможению на рельсах» многие французы отнеслись более или менее спокойно, то в понедельник, когда им снова придется давиться в транспорте или искать попутчиков, чтобы добраться до работы, страсти, судя по всему, снова накалятся.

Объявленные профсоюзами «пунктирные забастовки» по двое суток каждую неделю на протяжении ближайших трех месяцев могут быть продлены сверх этих сроков. Об этом после переговоров с министром транспорта Элизабет Борн заявил генсек самого боевитого отраслевого профцентра «ВКТ — железнодорожники» Лоран Брэн.

Стачечники стоят на своем, выступая против реформы госкомпании железных дорог SNCF, что предусматривает отмену их особого статуса. Правительство со своей стороны не намерено отказываться от своих планов.