Как в 1959 году был ликвидирован Степан Бандера

До последних лет жизни — уже в эмиграции — Бандера вел антибольшевистскую борьбу, сотрудничая с британцами и возглавляя организацию ОУН. В конце 1940-50 гг. на его жизнь было предпринято несколько покушений. Степан Бандера жил с семьей в Мюнхене.

На протяжении почти всего 1959 года за ним следил агент КГБ, некто Сташинский Богдан Николаевич. Он лично занимался ликвидацией лидеров украинского националистического движения, за что был удостоен от правительства СССР ордена Красного Знамени.

Один выстрел в подъезде дома на Крайттманштрассе, 7 Сташинский вышел на Бандеру еще в январе 1959 года. Только спустя 10 месяцев, 15 октября, он смог осуществить свой план ликвидации. В тот день Степан Андреевич возвращался домой с рынка и отпустил охрану. Такая потеря бдительности стоила лидеру ОУН жизни: в подъезде собственного дома его уже ждал вооруженный шприцом с ядом Сташинский. Киллер мгновенно выстрелил в Бандеру из шприца-пистолета. Тот едва успел закричать, как цианистый калий начал действовать. Скончался Бандера по пути в больницу.

По возвращении в Москву Сташинский в торжественной обстановке был награжден орденом. Агент не преминул воспользоваться случаем и попросил у начальства разрешения на брак с немкой Ингой Поль. Спустя 2 года Сташинский сам стал перебежчиком. Жена уговорила его бежать из СССР, справедливо полагая, что КГБ может устранить его, как ненужного свидетеля.

Согласно одной версии, Сташинский с женой пересек границу, сдался немецким властям и попросил политического убежища. На суде ему дали 8 лет. Отсидев из этого срока 4 года, Сташинский освободился и скрылся в неизвестном направлении, опасаясь расправы со стороны советских спецслужб. Якобы супруги Сташинские поселились на старости лет в родной деревне Богдана Николаевича. По другой, убийца Бандеры сделал пластику и с помощью советских спецслужб перебрался в ЮАР , где проживает до сих пор.

Разные трактовки

По версии современных украинских историков, убийство Бандеры было кровавой расправой тоталитарного режима над героем украинского освободительного движения. КГБ исполнило заказ кровавой машины на устранение очередного неугодного советской власти «врага народа». По версии русских и советских историков, события 1959 года в Мюнхене были простым исполнением приговора Верховного суда СССР, закрытое и строго секретное заседание которого состоялось еще в 1949 году. Тогда Бандера был признан государственным преступником и приговорен к высшей мере. Для исполнения приговора потребовалось 10 лет. Интересно, что в СССР в это время царила «хрущевская оттепель»…