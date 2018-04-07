Весенняя уборка: в городе приступили к промывке дорог

На дороги вышла спецтехника для весенней промывки проезжей части. Город приводят в порядок 5,5 тысячи машин и 30 тысяч рабочих. Покрытие моют с помощью специального чистящего средства, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Надо подчеркнуть, что это моющее средство абсолютно безопасно как для людей и животных, так и для природы. Город после такой промывки приобретает совсем другой вид», — заявил он.

Вторая промывка пройдет 8 апреля, а всего за месяц дороги помоют четыре раза.

Павел Бирюков пояснил, что это лишь часть плановых работ по весеннему благоустройству.

«Работаем очень активно, не только на улично-дорожной сети, но и на дворовых территориях, в жилых кварталах. Месячник в разгаре, и в следующую субботу мы приглашаем всех москвичей принять участие в первом общегородском субботнике», — добавил заммэра.

Субботники в этом году пройдут и в 23 парках Москвы. Они будут сопровождаться концертами, пикниками и мастер-классами. Присоединиться могут все желающие, инвентарь выдадут на месте.