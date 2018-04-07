До 10 человек в день обращаются в «Велес» для чипирования домашних животных

Процедуру бесплатно проводит общество защиты животных «Велес» с начала апреля. За это время на нее привели своих питомцев несколько десятков горожан.

Занимаются зоозащитники и бесплатной стерилизацией животных. Все это стало возможных благодаря выигранному президентскому гранту, на который «Велес» реализует программу «Ответственный владелец. Прививка гуманизма». По словам сотрудников организации, в первую очередь проект призван научить хозяев собак и кошек к ответственному отношению к своим питомцам. Ведь нередко детеныши нестерилизованных животных оказываются на улице.

Проблемы, связанные с бездомными животными, накануне обсуждали парламентарии. В городской Думе по поручению Главы Вологды Юрия Сапожникова состоялось первое рабочее совещание по вопросам содержания домашних животных и отлова безнадзорных. В обсуждении участвовали депутаты, сотрудники городской администрации, полиции, а также Вологодского общества защиты животных «Велес». Именно эта организация занимается отловом и содержанием безнадзорных животных в рамках муниципального контракта.

Сейчас законодательством не предусмотрена возможность принудительно заставить хозяев стерилизовать, вакцинировать и чипировать своих подопечных. Нередко животные, у которых есть дом и владелец, свободно находятся на улице без присмотра, сбиваются в стаи, а значит, могут представлять опасность. В то же время возможность идентифицировать собаку, которая напала на человека, позволит привлечь к ответственности ее владельцев. Депутаты при поступлении конкретных предложений от специалистов и после оценки их необходимости, готовы принять нормативный акт или выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Сейчас записаться на процедуры, которые проводит «Велесе», можно по телефону — 8 (900) 556-15-69.