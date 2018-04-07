Ещё
До 10 человек в день обращаются в «Велес» для чипирования домашних животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 10 человек в день обращаются в «Велес» для чипирования домашних животных 

Вологда.рф 41 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Процедуру бесплатно проводит общество защиты животных «Велес» с начала апреля. За это время на нее привели своих питомцев несколько десятков горожан.
Занимаются зоозащитники и бесплатной стерилизацией животных. Все это стало возможных благодаря выигранному президентскому гранту, на который «Велес» реализует программу «Ответственный владелец. Прививка гуманизма». По словам сотрудников организации, в первую очередь проект призван научить хозяев собак и кошек к ответственному отношению к своим питомцам. Ведь нередко детеныши нестерилизованных животных оказываются на улице.
Проблемы, связанные с бездомными животными, накануне обсуждали парламентарии. В городской Думе по поручению Главы Вологды Юрия Сапожникова состоялось первое рабочее совещание по вопросам содержания домашних животных и отлова безнадзорных. В обсуждении участвовали депутаты, сотрудники городской администрации, полиции, а также Вологодского общества защиты животных «Велес». Именно эта организация занимается отловом и содержанием безнадзорных животных в рамках муниципального контракта.
Сейчас законодательством не предусмотрена возможность принудительно заставить хозяев стерилизовать, вакцинировать и чипировать своих подопечных. Нередко животные, у которых есть дом и владелец, свободно находятся на улице без присмотра, сбиваются в стаи, а значит, могут представлять опасность. В то же время возможность идентифицировать собаку, которая напала на человека, позволит привлечь к ответственности ее владельцев. Депутаты при поступлении конкретных предложений от специалистов и после оценки их необходимости, готовы принять нормативный акт или выступить с соответствующей законодательной инициативой.
Сейчас записаться на процедуры, которые проводит «Велесе», можно по телефону — 8 (900) 556-15-69.
Вологда.рф: последние новости
После Пасхального богослужения вологжан развезут автобусы В Вологде разыскивают 13-летнего подростка Волшебный подарок вручил Российский Дед Мороз Костромской Снегурочке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина112
«Россия никогда не подчинится»204
Познер высказался о действиях США в адрес РФ133
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар138
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован29
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение