АСЕАН будет продолжать поддерживать процесс глобализации — министр финансов Сингапура

Сингапур , 7 апреля / Синьхуа / — Глобализация несет огромную пользу народам всех стран. АСЕАН будет продолжать поддерживать торговлю, открытость и процесс глобализации. Об этом заявил министр финансов Сингапура Хенг Сви Кит.

В пятницу в Сингапуре завершилась встреча министров финансов и глав Центробанков стран АСЕАН. На совместной пресс-конференции Хенг Сви Кит отметил, что правильным вариантом устранения негативного влияния глобализации является не закрытие собственной экономики от внешнего мира, а экономическая интеграция и поиск способов получения выгоды из свободной и открытой торговли, улучшения экономической структуры и укрепления финансовой взаимосвязанности.

На встрече министры финансов и главы Центробанков стран АСЕАН подтвердили «Проект экономического сообщества АСЕАН до 2025 года» и его стратегическую цель, приветствовали такие выдвинутые государством-председателем Сингапуром инициативы, как сохранение роста, укрепление гибкости и развитие инноваций.

Присутствовавшие министры финансов и главы Центробанков подчеркнули, что страны АСЕАН ускорят развитие инфраструктуры, обещают вести подходящую монетарную, финансовую политику и осмотрительный с точки зрения макроэкономической политики мониторинг, чтобы обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность региона.

В совместном заявлении отмечается, что прирост экономики стран АСЕАН в 2017 году составил 5,2 проц., а нынешняя тенденция имеет возможность продолжиться в 2018 году. Кроме того, государства-члены продолжат прилагать усилия к содействию развитию международной торговли и инвестиций. —0—