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Великая Суббота: день накануне Пасхи
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Великая Суббота: день накануне Пасхи 

Интересант 46 минут назад
Фото: Интересант
Для россиян Пасха — один из главнейших праздников. Если верить социологическим опросам, по популярности он входит в тройку — после Дня Победы и Нового года. Ну а для православных христиан, коих в Петербурге — абсолютное большинство, — это, безусловно, Самый Главный Праздник.
Поэтому в сотнях тысяч семей сейчас готовятся к Пасхе. И сегодня, в Великую Субботу, которая в этом году совпала с Благовещением Пресвятой Богородицы, во всех православных храмах Петербурга прошли традиционные предпраздничные службы.
Корреспонденты «Интересанта» побывали в храме в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник», куда пришли многие жители густонаселенного Приморского района.
Можно сказать, что погода — а сегодня Петербург «посетило» истинно весеннее солнце — дополнительно поспособствовала массовости мероприятия. К началу службы, перед которой священники выпустили на улице четырех белых голубей, в маленьком храме собрались около тысячи человек!
Ну а после службы состоялась также традиционная церемония освящения пасхальных угощений. Одни петербуржцы уходили, другие приходили — все хотят освятить куличи да яйца…
О том, как Петербург готовится к Пасхе, — в фоторепортаже корреспондента «Интересанта» Максима КОНСТАНТИНОВА
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