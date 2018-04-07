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Москву признали европейским лидером по длительности стояния в пробках
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Москву признали европейским лидером по длительности стояния в пробках 

Парламентская газета 9 минут назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующее исследование было опубликовано английским порталом GoCompare.com, передаёт ТАСС.
По данным портала, жители Москвы в год проводят в пробках около 91 часа. Жители Лондона, занявшего второе место в рейтинге, тратят на дорожные заторы 73 часа в год, а парижане, оказавшиеся на третьем месте — 65 часов.
На четвёртом месте расположили Стамбул, жители которого ежегодно проводят в пробках 59 часов, а на пятом месте вновь оказался российский город — Краснодар. Его жители тратят на пробки 56 часов в год.
Кроме того, в десятку городов-лидеров списка попали Санкт-Петербург (53 часа), Сочи (49 часов) и Нижний Новгород (47 часов).
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