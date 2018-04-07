Кто на самом деле создал пулемет Максим 

Пулемет Максим навсегда вошел в отечественную историю, как грозное оружие Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. Но, несмотря на его невероятную популярность в нашей стране изобретен он был в США в середине XIX века.
Гениальный инженер
Можно сказать, что легендарный пулемет был создан американским Кулибиным — Максимом Стивенсом в возрасте сорока одного года 5 февраля 1841 года. Причем инженер и предприниматель вовсе не был большим поклонником оружия. Он старался, чтобы его изобретения отвечали вызовам времени и были востребованы на рынке. До знаменитого пулемета он создал: автоматическую мышеловку для зернохранилищ, механизмы для шлифовки и распила камней, автоматический огнетушитель, регулятор газовых горелок, пылесос, ингалятор, аттракцион-карусель и даже модернизированный вариант школьной доски. Тем не менее, его именем, увековечив изобретателя, был назван именно пулемет, призванный убивать людей, а не улучшать их жизнь, как другие изобретения Максима Стивенсом. А ведь ученый был также автором угольной дуговой электролампы, которая применялась по всему миру до появления лампочки накаливания Эдисона. На его счету было 122 американских и 149 английских патентов на изобретения.
Не слушайте плохих советов
По легенде на Всемирной электротехнисеской выставке в 1881 году в Париже, где изобретатель продемонстрировал свое очередное изобретение — дуговую электролампу с автоматической регулировкой силы тока, к нему подошел его американский знакомый. Ухмыляясь, он с прищуром посмотрел на Стивенса и сказал: «Если вы хотите по-настоящему разбогатеть, бросьте химию и электротехнику. Изобретите что-нибудь, что позволит этим европейцам убивать друг друга как можно быстрее». Данные слова оказались пророческими. [С-BLOCK]
Сначала Стивенс усовершенствовал карабин Винчестера, автоматизировав его. Но этого изобретателю показалось мало. Его следующим детищем стала «автоматическая картечница» с автоматическим приводом от вращающейся рукоятки. Она и стала прообразом пулемета Максим. Стивенс сразу получил на него множество патентов и активно начал продавать их в различные страны мира. На Международной выставке изобретений в 1885 году «автоматическая картечница» получила золотую медаль. Правда, до ума свое изобретение Максим Стивенс довел только к 1887 году, после чего пулемет для своих армий закупили практически все европейские страны: Великобритания, Австро-Венгрия, Италия, Германия, Россия, Швейцария и США.