Кто на самом деле создал пулемет Максим

Пулемет Максим навсегда вошел в отечественную историю, как грозное оружие Первой Мировой, Гражданской и Второй Мировой войн. Но, несмотря на его невероятную популярность в нашей стране изобретен он был в США в середине XIX века.

Гениальный инженер

Можно сказать, что легендарный пулемет был создан американским Кулибиным — Максимом Стивенсом в возрасте сорока одного года 5 февраля 1841 года. Причем инженер и предприниматель вовсе не был большим поклонником оружия. Он старался, чтобы его изобретения отвечали вызовам времени и были востребованы на рынке. До знаменитого пулемета он создал: автоматическую мышеловку для зернохранилищ, механизмы для шлифовки и распила камней, автоматический огнетушитель, регулятор газовых горелок, пылесос, ингалятор, аттракцион-карусель и даже модернизированный вариант школьной доски. Тем не менее, его именем, увековечив изобретателя, был назван именно пулемет, призванный убивать людей, а не улучшать их жизнь, как другие изобретения Максима Стивенсом. А ведь ученый был также автором угольной дуговой электролампы, которая применялась по всему миру до появления лампочки накаливания Эдисона. На его счету было 122 американских и 149 английских патентов на изобретения.

Не слушайте плохих советов

По легенде на Всемирной электротехнисеской выставке в 1881 году в Париже, где изобретатель продемонстрировал свое очередное изобретение — дуговую электролампу с автоматической регулировкой силы тока, к нему подошел его американский знакомый. Ухмыляясь, он с прищуром посмотрел на Стивенса и сказал: «Если вы хотите по-настоящему разбогатеть, бросьте химию и электротехнику. Изобретите что-нибудь, что позволит этим европейцам убивать друг друга как можно быстрее». Данные слова оказались пророческими. [С-BLOCK]