Наблюдения за перелетами птиц спасут их от гибели на ветровых турбинах

Двое исследователей из Великобритании США описали систему предсказания миграций птиц на территории США. Они рассчитывают, что, предупреждая владельцев ветряных турбин и высотных зданий о массовых перелетах, можно спасти немало птиц. Работа доступна на портале препринтов BioRxiv.

Весной и осенью миллионы перелетных птиц пересекают Северную Америку. Крупные птицы чаще летают днем, а более мелкие предпочитают ночь: в темноте легче скрыться от хищников, и погодные условия лучше по ночам. Однако они нередко врезаются в работающие ветряные турбины или стекла освещенных многоэтажек.

Авторы исследования изучили данные погодных радаров, которые могут оценивать «плотность» птиц в воздухе. Они подсчитали, что во время перелетов разной интенсивности в каждом кубическом километре воздуха на маршруте миграций находятся от 60-70 до 1700 птиц. В целом же в сезон миграций каждую ночь над США летают около 200 миллионов птиц, максимальные значения — 520 миллионов.

Эти данные ученые сравнили с записями о погодных условиях. Они выяснили, что птицы отправляются в очередной перелет, если чувствуют достаточно комфортную температуру воздуха. В итоге ученые создали сервис прогноза миграций птиц, показывающий, насколько интенсивными будут перелеты в конкретном районе США в ближайшие три дня.

Авторы работы рассчитывают, что она поможет предотвращать гибель птиц, если владельцы турбин согласятся останавливать их на время наиболее активных перелетов, а управляющие высотных зданий — отключать лишнее освещение.

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