Наблюдения за перелетами птиц спасут их от гибели на ветровых турбинах 

Двое исследователей из Великобритании и США описали систему предсказания миграций птиц на территории США. Они рассчитывают, что, предупреждая владельцев ветряных турбин и высотных зданий о массовых перелетах, можно спасти немало птиц. Работа доступна на портале препринтов BioRxiv.
Весной и осенью миллионы перелетных птиц пересекают Северную Америку. Крупные птицы чаще летают днем, а более мелкие предпочитают ночь: в темноте легче скрыться от хищников, и погодные условия лучше по ночам. Однако они нередко врезаются в работающие ветряные турбины или стекла освещенных многоэтажек.
Авторы исследования изучили данные погодных радаров, которые могут оценивать «плотность» птиц в воздухе. Они подсчитали, что во время перелетов разной интенсивности в каждом кубическом километре воздуха на маршруте миграций находятся от 60-70 до 1700 птиц. В целом же в сезон миграций каждую ночь над США летают около 200 миллионов птиц, максимальные значения — 520 миллионов.
Эти данные ученые сравнили с записями о погодных условиях. Они выяснили, что птицы отправляются в очередной перелет, если чувствуют достаточно комфортную температуру воздуха. В итоге ученые создали сервис прогноза миграций птиц, показывающий, насколько интенсивными будут перелеты в конкретном районе США в ближайшие три дня.
Авторы работы рассчитывают, что она поможет предотвращать гибель птиц, если владельцы турбин согласятся останавливать их на время наиболее активных перелетов, а управляющие высотных зданий — отключать лишнее освещение.
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