Власти Подмосковья обсудили программу благоустройства Волоколамского района

Реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и выполнение программы капитального ремонта домов в Волоколамском районе Подмосковья обсудили на выездном совещании, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

«По поручению губернатора мы провели сегодня предметное обсуждение комплексной программы развития жилищно-коммунальной сферы, благоустройства и энергетики Волоколамского района на ближайшую перспективу. Это и реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», и выполнение программы капитального ремонта МКД, ремонт подъездов, улучшение ситуации с освещением дорог и населенных пунктов в рамках губернаторской программы «Светлый город» и другие мероприятия», — сказал Пестов.

Он отметил, что при формировании программы ресурсы будут сконцентрированы на тех основных мероприятиях, которые в короткие сроки дадут максимальный положительный эффект для жителей.

Как уточнил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин , это не только вопрос благоустройства, это вопрос комплексного развития района. Власти уже в прошлом году сделали прорыв по чистой воде.

«В этом году, как и в целом по Московской области, мы хотим программу «Чистая вода» в Волоколамском районе завершить. Последние девять ВЗУ и все источники будут обеспечены чистой питьевой водой. Есть вопросы по сетям, по обслуживанию домов и так далее. Это первый блок вопросов — то, чего начинается здоровье людей — чистая вода», — сказал Хромушин.

По словам главного архитектора Подмосковья Михаила Хайкина, благоустройство — это работа постоянная, и она действительно должна быть плановой, нужно просто поставить перед собой цель и спокойно идти по решению этих задач достаточно оперативно двигаясь, чтобы можно было видеть качественное преображение.