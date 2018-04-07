Архангельск поднялся на пятое место в списке претендентов на обустройство парка

Питомник деревьев «Экоплант» запустил ко Дню Победу всероссийскую благотворительную акцию «Аллея славы». В ней участвуют все города с населением свыше 100 000 человек. В городах, где проголосует больше всего жителей, высадят 1000 деревьев.

Победителей будет всего 9 в трех категориях — города до 500 тысяч жителей, до миллиона жителей и свыше миллиона. Архангельск в своей категории находится на пятом месте — за него проголосовало уже 967 человек. Всего неделю назад наш город был на 10-м месте с 62 голосами.

На первом месте находится Магнитогорск с 2798 голосами, на втором — Череповец с 2568 голосами и Димитровград, за который проголосовало 1663 человека. Севастополь также обогнал Архангельск — чтобы догнать его, надо собрать 400 голосов.

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