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Архангельск поднялся на пятое место в списке претендентов на обустройство парка
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Архангельск поднялся на пятое место в списке претендентов на обустройство парка 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Питомник деревьев «Экоплант» запустил ко Дню Победу всероссийскую благотворительную акцию «Аллея славы». В ней участвуют все города с населением свыше 100 000 человек. В городах, где проголосует больше всего жителей, высадят 1000 деревьев.
Победителей будет всего 9 в трех категориях — города до 500 тысяч жителей, до миллиона жителей и свыше миллиона. Архангельск в своей категории находится на пятом месте — за него проголосовало уже 967 человек. Всего неделю назад наш город был на 10-м месте с 62 голосами.
На первом месте находится Магнитогорск с 2798 голосами, на втором — Череповец с 2568 голосами и Димитровград, за который проголосовало 1663 человека. Севастополь также обогнал Архангельск — чтобы догнать его, надо собрать 400 голосов.
Поддержать Архангельск можно на сайте проекта.
В прошлом году победу одержали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск и Ржев.
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