Ещё
Рыбак из Тамбова поймал мохнатого карася
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбак из Тамбова поймал мохнатого карася 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости из Тамбова, где Андрей Хворостов поймал странную рыбу. Мужчина является опытным рыбаком, но даже он не думал, какой улов он сможет поймать. Поверхность карася вся покрыта густой шерстью и уловка очень удивила многих людей, кто бы мог подумать, что подобные рыбы водятся в наших водоёмах?! Рыбак и раньше занимался промыслом в этом месте, но подобных рыб он ещё не встречал. После поимки странного карася, Андрей сразу решил опубликовать фотографию в интернет, чтобы рассказать о том, что ему удалось поймать. И пользователи разделились во мнении. Если одни считают, что это обычный фотошоп, то другие уверены в том, что причина кроется в Арженском суконном комбинате, который ведёт свою деятельность рядом с водоёмом. В результате деятельности комбината, волокна от шерсти просто могли врасти в тело карпа и этот процесс мог длится несколько лет.
13 Новостей.ru: последние новости
Яна Кошкина стала певицей и поёт лучше Бузовой Настя Каменских удивила поклонников пикантным фото Жительница США утверждает, что запечатлела Лох-несское чудовище с потомством
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина112
«Россия никогда не подчинится»204
Познер высказался о действиях США в адрес РФ133
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар138
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован29
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение