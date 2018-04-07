Рыбак из Тамбова поймал мохнатого карася 

Интересные новости из Тамбова, где Андрей Хворостов поймал странную рыбу. Мужчина является опытным рыбаком, но даже он не думал, какой улов он сможет поймать. Поверхность карася вся покрыта густой шерстью и уловка очень удивила многих людей, кто бы мог подумать, что подобные рыбы водятся в наших водоёмах?! Рыбак и раньше занимался промыслом в этом месте, но подобных рыб он ещё не встречал. После поимки странного карася, Андрей сразу решил опубликовать фотографию в интернет, чтобы рассказать о том, что ему удалось поймать. И пользователи разделились во мнении. Если одни считают, что это обычный фотошоп, то другие уверены в том, что причина кроется в Арженском суконном комбинате, который ведёт свою деятельность рядом с водоёмом. В результате деятельности комбината, волокна от шерсти просто могли врасти в тело карпа и этот процесс мог длится несколько лет.