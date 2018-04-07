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Девочка-подросток пропала в Иваново
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Девочка-подросток пропала в Иваново 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Об этом сообщили в региональном УМВД.
По данным пресс-службы ведомства, 6 апреля 14-летняя Алина Елисеева ушла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Пропавшей на вид 14-15 лет, у нее среднее телосложение, светлые до плеч волосы, рост девочки составляет 165 сантиметров.
В день исчезновения Алина была одета в черную куртку, бордовые джинсы и темные кроссовки.
Известно, что ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (4932) 35-47-40, 32-72-41 или 02.
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