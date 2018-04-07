В Уфе под дамбой просочилась вода: повода для паники нет

Днем 7 апреля не на шутку всполошились жители микрорайона Шакша. Горожанам показалось, что местную дамбу на Касимовском пруду прорвало. Жители забили тревогу, испугавшись затопления. Городские власти успокоили шакшинцев.

— Повода для паники нет. Полотно дамбы целое. Под ней просочилась вода, и она течет по естественному руслу. Работы по содержанию дамбы продолжатся, когда будет подходящая погода, и тяжелая техника сможет пройти, — сказали в уфимской мэрии.

Коммунальщики добавили, что держат ситуацию под контролем. Жители ближайших домов в безопасности.