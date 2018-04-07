Ещё
В Уфе под дамбой просочилась вода: повода для паники нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе под дамбой просочилась вода: повода для паники нет 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 7 апреля не на шутку всполошились жители микрорайона Шакша. Горожанам показалось, что местную дамбу на Касимовском пруду прорвало. Жители забили тревогу, испугавшись затопления. Городские власти успокоили шакшинцев.
— Повода для паники нет. Полотно дамбы целое. Под ней просочилась вода, и она течет по естественному руслу. Работы по содержанию дамбы продолжатся, когда будет подходящая погода, и тяжелая техника сможет пройти, — сказали в уфимской мэрии.
Коммунальщики добавили, что держат ситуацию под контролем. Жители ближайших домов в безопасности.
ufa1.ru: последние новости
Следователи начали проверку по факту падения снега на пенсионера в Уфе Цветы и театры в марте, храмы в апреле: что ищут уфимцы на картах В Уфе восстановят скандально известный коллектор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина113
«Россия никогда не подчинится»207
Познер высказался о действиях США в адрес РФ133
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар139
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован29
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение