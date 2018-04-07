Ткачев: Вот уже четвертый год апрель и май — очень напряженное время для всей Одессы

Свой комментарий он дал изданию Ukraina.ru.

«Вот уже четвертый год череда апрель-май — очень напряженное время для всех: властей, граждан. Дело в том, что очень сложно сказать, какая часть из сообщений о готовящихся провокациях на 10 апреля, 2 и 9 мая, правдива. Это очень тревожный период. Именно тогда проходят основные мероприятия по «нейтрализации сепаратистов». Очень сложно сказать, какая часть из сообщений, которые звучат в этот период, является действительно результатом оперативной работы, а какая — просто попыткой невротизировать в очередной раз общество и создать тревожную атмосферу в такие дни, как 10 апреля и 9 мая, которые всегда были праздничными для одесситов», — указал Ткачев.

При этом он отметил, что День освобождения Одессы от нацистов и День Победы не являются «своими» праздниками для нынешней украинской власти.

«В их логике это наследие, как это сегодня принято говорить, «советской оккупации». Понятно, что ничего, по сути, с этими праздниками сегодня сделать не могут — они по-прежнему важны для людей. Поэтому предпринимаются некие меры, чтобы свести к минимуму наплыв людей. Так, на днях полиция разместила сообщение, что на Аллее Славы будут личные досмотры и тому подобное. Нужно, чтобы обывателю было тревожно, некофмортно, чтобы эти дни были связаны с угрозой либо со стороны неких экстремистов, либо со стороны самого государства», — указал на одну из версий происходящего Ткачев.

В целом же, в этот напряженный период, сложно определить, какие из сообщения спецслужб действительно правдивы и рассказывают о результатах их работы, а какие — являются попыткой запугать одесситов.

Сегодня одесская полиция сообщила об изъятии совместно с СБУ крупного арсенала оружия. В операции задействовали почти две сотни правоохранителей. Во время проведения девяти обысков изъяли пистолет Макарова, два пистолета «Вальтер», винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин «Зброяр Z-10», более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.

По оперативной информации одесской полиции, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.