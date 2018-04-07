Ещё
Ткачев: Вот уже четвертый год апрель и май — очень напряженное время для всей Одессы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ткачев: Вот уже четвертый год апрель и май — очень напряженное время для всей Одессы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Свой комментарий он дал изданию Ukraina.ru.
«Вот уже четвертый год череда апрель-май — очень напряженное время для всех: властей, граждан. Дело в том, что очень сложно сказать, какая часть из сообщений о готовящихся провокациях на 10 апреля, 2 и 9 мая, правдива. Это очень тревожный период. Именно тогда проходят основные мероприятия по «нейтрализации сепаратистов». Очень сложно сказать, какая часть из сообщений, которые звучат в этот период, является действительно результатом оперативной работы, а какая — просто попыткой невротизировать в очередной раз общество и создать тревожную атмосферу в такие дни, как 10 апреля и 9 мая, которые всегда были праздничными для одесситов», — указал Ткачев.
При этом он отметил, что День освобождения Одессы от нацистов и День Победы не являются «своими» праздниками для нынешней украинской власти.
«В их логике это наследие, как это сегодня принято говорить, «советской оккупации». Понятно, что ничего, по сути, с этими праздниками сегодня сделать не могут — они по-прежнему важны для людей. Поэтому предпринимаются некие меры, чтобы свести к минимуму наплыв людей. Так, на днях полиция разместила сообщение, что на Аллее Славы будут личные досмотры и тому подобное. Нужно, чтобы обывателю было тревожно, некофмортно, чтобы эти дни были связаны с угрозой либо со стороны неких экстремистов, либо со стороны самого государства», — указал на одну из версий происходящего Ткачев.
В целом же, в этот напряженный период, сложно определить, какие из сообщения спецслужб действительно правдивы и рассказывают о результатах их работы, а какие — являются попыткой запугать одесситов.
Сегодня одесская полиция сообщила об изъятии совместно с СБУ крупного арсенала оружия. В операции задействовали почти две сотни правоохранителей. Во время проведения девяти обысков изъяли пистолет Макарова, два пистолета «Вальтер», винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин «Зброяр Z-10», более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.
По оперативной информации одесской полиции, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.
Украина.ру: последние новости
Sky News: Глава МИД Великобритании солгал о причастности РФ к отравлению Скрипаля Ахметов не смог разморозить свои активы Тимошенко сравнили со Сталиным из-за нового имиджа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина113
«Россия никогда не подчинится»207
Познер высказался о действиях США в адрес РФ133
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар139
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован29
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение