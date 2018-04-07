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Сидящий в тюрьме Санчес выдвинут на пост главы Женерелитета Каталонии
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Сидящий в тюрьме Санчес выдвинут на пост главы Женерелитета Каталонии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Председатель парламента Каталонии Роже Торрен предложил политика Жорди Санчеса в главы правительства автономного сообщества. «У его самая большая поддержка и есть все политические права», — написал Торрен в Twitter.
В данный момент Санчес сидит в мадридской тюрьме. Правительство Испании обвиняет его в восстании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в прошлом году. Ранее Санчес снимал свою кандидатуру, когда его кандидатуру выдвигали в каталонские лидеры, пишет РИА Новости.
Ситуация осложняется тем, что, по решению Конституционный суда Испании, кандидат на пост главы женералитета должен лично присутствовать на обсуждении и голосовании в каталонском парламенте.
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