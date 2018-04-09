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Дебаты по кандидатуре Санчеса на пост лидера Каталонии назначены на 13 апреля
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Дебаты по кандидатуре Санчеса на пост лидера Каталонии назначены на 13 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МАДРИД, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель парламента Каталонии Роже Торрен решил назначить на пятницу, 13 апреля, дебаты по кандидатуре бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса на пост главы регионального правительства. Об этом говорится в Twitter парламента автономии.
Заседание намечено на 10:00 по местному времени (11:00 мск). «Роже Торрен призывает Верховный суд (ВС) принять необходимые меры, чтобы Жорди Санчес, который находится в заключении, мог принять участие в пятницу в дебатах», — отметили в парламенте.
Ранее бывший лидер региона Карлес Пучдемон выражал свою поддержку предложенному кандидату, которых был помещен под стражу решением ВС Испании на время разбирательств по делу, связанному с «сепаратистским процессом». Спикер парламента автономии уже выдвигал Санчеса на пост главы правительства, однако позднее он отменил дебаты в палате после того, как депутату было отказано в просьбе об освобождении, чтобы лично явиться на заседание по его кандидатуре. Кроме того, ВС предъявил обвинения 13 политикам, в том числе Санчесу, в подстрекательстве к бунту.
По итогам выборов в Каталонии 21 декабря прошлого года трем политическим силам, поддерживающим выход из состава Испании, досталось абсолютное большинство кресел в парламенте: 70 из 135. Тем не менее из-за разногласий в рядах сторонников независимости и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона. Испанские власти настаивают на личном присутствии кандидата на пост каталонского лидера на дебатах.
В ходе заседания по кандидатуре главы правительства автономии претендент должен представить свою программу. Затем проходит голосование, на котором ему нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев, то есть минимум 68. Если этого не происходит, через два дня может состояться второе голосование, на котором уже достаточно простого большинства.
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