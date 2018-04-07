Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию после разбирательства в ФРГ

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон останется в Германии до конца судебного разбирательства в отношении него, после чего планирует вернуться в Бельгию . Об этом он сообщил на пресс-конференции. «Мне нужно оставаться в Берлине, потому что этого требует немецкое правосудие», — цитирует политика La Vanguardia. По его словам, после окончания разбирательства он собирается уехать в Брюссель 25 марта Карлес Пучдемон был задержан на датско-германской границе. 5 апреля немецкий суд освободил его под залог в €75 тыс.