Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию после разбирательства в ФРГ 

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон останется в Германии до конца судебного разбирательства в отношении него, после чего планирует вернуться в Бельгию. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Мне нужно оставаться в Берлине, потому что этого требует немецкое правосудие», — цитирует политика La Vanguardia.
По его словам, после окончания разбирательства он собирается уехать в Брюссель.
25 марта Карлес Пучдемон был задержан на датско-германской границе.
5 апреля немецкий суд освободил его под залог в €75 тыс.