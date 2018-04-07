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Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию после разбирательства в ФРГ
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Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию после разбирательства в ФРГ 

RT на русском 1 час назад
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон останется в Германии до конца судебного разбирательства в отношении него, после чего планирует вернуться в Бельгию. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Мне нужно оставаться в Берлине, потому что этого требует немецкое правосудие», — цитирует политика La Vanguardia.
По его словам, после окончания разбирательства он собирается уехать в Брюссель.
25 марта Карлес Пучдемон был задержан на датско-германской границе.
5 апреля немецкий суд освободил его под залог в €75 тыс.
RT на русском: последние новости
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