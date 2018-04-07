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Активистку движения против мусоросжигательного завода осудили за репост
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Активистку движения против мусоросжигательного завода осудили за репост 

Казанский репортер 37 минут назад
Фото: Казанский репортер
Активистку движения против мусоросжигательного завода Ирину Никифорову осудили за репост объявления о митинге на своей странице Вконтакте. Такое решение принял сегодня Вахитовский районный суд Казани. Женщина должна будет выплатить 10 тысяч рублей. Напомним, накануне полиция задержала троих активисток, выступающих против строительства МСЗ. Гульназ Смирнову по той же статье оштрафовали на 10 тысяч рублей, дело Гузель Халиловой судья отправила на доработку. Интересно, что кроме двоих оштрафованных экоактивисток, еще как минимум 235 пользователей Вконтакте разместили сообщение о готовящемся митинге 7 апреля. Однако претензии у полиции возникли только к двум женщинам.
Казанский репортер: последние новости
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