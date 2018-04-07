Где я жил в Северной Корее: история в фотографиях

На протяжении всей поездки наша группа жила в международной гостинице Янгакто (Yanggakdo International Hotel). Удивляет уже само расположение этого отеля: он расположен в Пхеньяне на небольшом острове посередине реки Тэдонган, протекающей через столицу страны.

Сбежать возможности не было!

Добро пожаловать!

В 170-метровом здании, построенном в 1995 году, расположено 1000 номеров.

Думаю, по количеству услуг этот отель выигрывает у большинства отелей в мире. Здесь есть бассейн, сауна, караоке, бильярдный зал, казино, сувенирные магазины, книжный магазин, парикмахерская и салон красоты, массажный кабинет, несколько ресторанов, бары, боулинг и т. д.

Кроме того, как я уже упоминал в предыдущих частях, в гостинице есть почтовое отделение , откуда можно отправить письма или открытки, а также международная связь и интернет. Впрочем, интернет только для отправки электронных сообщений за 2 евро 100кб.

Мраморное фойе и ресепшен гостиницы — шедевр советского дизайна!

Номера простые и относительно комфортные. Есть душ, телевизор, телефон, кондиционер.

НТВ! Телевизор — тот еще аттракцион: новости об успешных запусках ракет, как вкусно готовить, CNN

2 в 1 — фен и сушилка для рук. Первый раз увидел такое устройство.

Не помню, чтобы в коридорах можно было курить, но урна с пепельницей есть.

Завтрак в Северной Корее — тоже событие! Еда очень простая и однообразная.

Следующий раз покажу фотографии из северокорейских магазинов.