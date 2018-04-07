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Где я жил в Северной Корее: история в фотографиях
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Где я жил в Северной Корее: история в фотографиях 

Ридус 9 минут назад
Фото: Ридус
На протяжении всей поездки наша группа жила в международной гостинице Янгакто (Yanggakdo International Hotel). Удивляет уже само расположение этого отеля: он расположен в Пхеньяне на небольшом острове посередине реки Тэдонган, протекающей через столицу страны.
Сбежать возможности не было!
Добро пожаловать!
В 170-метровом здании, построенном в 1995 году, расположено 1000 номеров.
Думаю, по количеству услуг этот отель выигрывает у большинства отелей в мире. Здесь есть бассейн, сауна, караоке, бильярдный зал, казино, сувенирные магазины, книжный магазин, парикмахерская и салон красоты, массажный кабинет, несколько ресторанов, бары, боулинг и т. д.
Кроме того, как я уже упоминал в предыдущих частях, в гостинице есть почтовое отделение, откуда можно отправить письма или открытки, а также международная связь и интернет. Впрочем, интернет только для отправки электронных сообщений за 2 евро 100кб.
Мраморное фойе и ресепшен гостиницы — шедевр советского дизайна!
Номера простые и относительно комфортные. Есть душ, телевизор, телефон, кондиционер.
Телевизор — тот еще аттракцион: новости об успешных запусках ракет, как вкусно готовить, CNN и НТВ!
2 в 1 — фен и сушилка для рук. Первый раз увидел такое устройство.
Не помню, чтобы в коридорах можно было курить, но урна с пепельницей есть.
Завтрак в Северной Корее — тоже событие! Еда очень простая и однообразная.
Следующий раз покажу фотографии из северокорейских магазинов.
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