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ЕС заблокировал передачу Молдавии 100 миллионов евро из-за коррупции в республике
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ЕС заблокировал передачу Молдавии 100 миллионов евро из-за коррупции в республике 

Парламентская газета 9 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщают местные СМИ.
ЕС предупредил власти Молдовы о том, что средства будут заблокированы до тех пор, пока правительство не решит проблему коррупции, заявил зампредседателя Комитета по бюджету Европейского парламента Зигфрид Мурешан.
По его словам, в Брюсселе готовы предоставить деньги для страны, находящейся в непосредственной близости от ЕС, чтобы способствовать повышению стабильности как в сфере экономики, так и в сфере безопасности, но Евросоюз обеспокоен высоким уровнем коррупции в Молдавии после громкого банковского скандала.
В 2012-2013 годах из банковской системы страны был выведен 1 миллиард долларов, что составляет около 13 процентов ВВП страны, напомнил Мурешан.
Он также сказал, что поскольку украденные средства не были возвращены, а полная версия отчета о расследовании не была опубликована, у Европейской комиссии «есть сомнения в реальном желании наказать виновных в этом мошенничестве».
Накануне представитель ЕС в Кишинёве Петер Михалко заявил, что правительство Молдавии получит первый транш помощи ЕС из общей суммы в 100 миллионов евро, когда выполнит 10 условий, в числе которых — возврат украденного миллиарда долларов из молдавских банков и соблюдение демократических стандартов во время предстоящих парламентских выборов.
В прошлом году президент Молдавии Игорь Додон обвинил Евросоюз в предоставлении «геополитической поддержки» его стране для удержания во власти проевропейски настроенного, но коррупционного правительства, призвав заморозить пакет финансовой помощи.
«Молдова получает большую поддержку от наших зарубежных партнеров, и я им благодарен за это. Но очень часто это была геополитическая поддержка, не предназначенная для улучшения жизни граждан, а выделенная для удержания при власти ряда коррупционеров, олигархических правительств», — заявил президент.
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