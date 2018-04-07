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В очищенном фильтрате с полигона «Ядрово» смогут жить рыбы
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В очищенном фильтрате с полигона «Ядрово» смогут жить рыбы 

Ридус 10 минут назад
Оператор свалки «Ядрово» Максим Конопко заявил, что после очистки фильтрата (влаги и атмосферных осадкой тела мусорного полигона) в этой воде смогут жить рыбы.
«Мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые предлагают различные решения по очистке фильтрата, думаю, в течение следующей недели у нас есть шанс заключить такой договор. Очистка будет проводится до параметров рыбхоза — в этой воде смогут жить рыбы», — приводит слова Конопко пресс-служба губернатора Подмосковья.
Оператор добавил, что на полигоне продолжается откачка фильтрата во временный резервуар. На сегодняшний день перекачено около двух тысяч кубометров жидкости.
«Сейчас фильтрат не представляет никакой опасности — локализован и находится под контролем», — подчеркнул Конопко.
Напомним, что 1 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. За два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей.
Власти Подмосковья тут же взяли ситуацию под контроль. Полигон обзавелся системой очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду. Участки полигона готовят к проведению дегазации. Все работы на «Ядрово» контролирует инициативная группа.
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