В очищенном фильтрате с полигона «Ядрово» смогут жить рыбы

Оператор свалки «Ядрово» Максим Конопко заявил, что после очистки фильтрата (влаги и атмосферных осадкой тела мусорного полигона) в этой воде смогут жить рыбы.

«Мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые предлагают различные решения по очистке фильтрата, думаю, в течение следующей недели у нас есть шанс заключить такой договор. Очистка будет проводится до параметров рыбхоза — в этой воде смогут жить рыбы», — приводит слова Конопко пресс-служба губернатора Подмосковья

Оператор добавил, что на полигоне продолжается откачка фильтрата во временный резервуар. На сегодняшний день перекачено около двух тысяч кубометров жидкости.

«Сейчас фильтрат не представляет никакой опасности — локализован и находится под контролем», — подчеркнул Конопко.

Напомним, что 1 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. За два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей.