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Юной певице из Тольятти Елизавете Лабодиной дали второй шанс
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Юной певице из Тольятти Елизавете Лабодиной дали второй шанс 

63.ru 16 минут назад
Фото: 63.ru
Жительница Тольятти Елизавета Лабодина не прошла в финал в вокальном конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Наставник юной певицы рэпер Баста (Василий Вакуленко) выбрал из своей команды Александру Ушакову и Акмаля Ходжаниязова.
На этапе «Песня на вылет» Елизавета Лабодина исполнила композицию Something New. Над песней работали многократные обладатели премии «Грэмми» Херби Хэнкок и Куинси Джонс.
В блицинтервью, которое певица дала после шоу, она рассказала о своих ощущениях от участия в шоу.
— С Бастой работать очень приятно. С ним работать несложно. Он может быть как сосредоточенным, так и веселым, — рассказала Елизавета Лабодина.
Несмотря на то что певица остановилась в одном шаге от финала, организаторы конкурса дали ей второй шанс. Елизавету Лабодину и 8 других молодых певцов, которых не выбрали наставники, пригласили в дополнительный раунд. В нем разыграют еще 3 путевки в финал.
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