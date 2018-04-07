Юной певице из Тольятти Елизавете Лабодиной дали второй шанс

Жительница Тольятти Елизавета Лабодина не прошла в финал в вокальном конкурсе «Голос. Дети» на Первом канале. Наставник юной певицы рэпер Баста ( Василий Вакуленко ) выбрал из своей команды Александру Ушакову и Акмаля Ходжаниязова.

Куинси Джонс. На этапе «Песня на вылет» Елизавета Лабодина исполнила композицию Something New. Над песней работали многократные обладатели премии «Грэмми» Херби Хэнкок

В блицинтервью, которое певица дала после шоу, она рассказала о своих ощущениях от участия в шоу.

— С Бастой работать очень приятно. С ним работать несложно. Он может быть как сосредоточенным, так и веселым, — рассказала Елизавета Лабодина.

Несмотря на то что певица остановилась в одном шаге от финала, организаторы конкурса дали ей второй шанс. Елизавету Лабодину и 8 других молодых певцов, которых не выбрали наставники, пригласили в дополнительный раунд. В нем разыграют еще 3 путевки в финал.