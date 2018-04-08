Юная тольяттинка получила второй шанс на проекте «Голос. Дети»

Певица из Тольятти Лиза Лабодина получила второй шанс добраться до финала шоу «Голос. Дети» на Первом канале, пишет samara.kp.ru.

В пятницу, 6 апреля, на экраны вышел очередной выпуск проекта. За продолжение участия в шоу боролись участники команды Басты. Среди них и 12-летняя тольяттинка Елизавета Лабодина. Девочка великолепно выступила в тройке. Вместе с Миленой Лукьянцевой и Дарьей Ситниковой она исполнила песню Сергея Трофимова «Боже, какой пустяк».

Лиза стала лучше в тройке, но не смогла пройти следующее испытание «Песня на вылет», где из пяти участников Баста выбрал только двоих.