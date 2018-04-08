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Джастин Бибер объяснил американцам, что такое настоящая Пасха
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Джастин Бибер объяснил американцам, что такое настоящая Пасха 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Популярный певец Джастин Бибер выложил пост в Instagram, где объясняет своим фолловерам, что такое Пасха. Американский исполнитель начал регулярно ходить в церковь после отмены последней части своего мирового турне еще в прошлом году. В этом году на своей странице в Instagram он выложил скриншот заметки, начинающейся словами "Иисус изменил мою жизнь".
«Пасха — это история не про кролика, это напоминание о том, что Иисус умер на кресте за мои грехи, а потом воскрес, победив смерть», — написал Бибер.
Как сообщает «День. Онлайн», источники в окружении поп-певца рассказали, что, помимо внутренних изменений в Бибере, религия коснется и его творчества. По некоторым данным, он начал менять мелодии некоторых песен так, чтобы они больше походили на религиозные песнопения. А в текстах его пятого студийного альбома ожидается появление тем любви и искупления, очень популярных для христианской традиции.
Ранее «СП» сообщала, что в Британии подсчитали, чьи концерты посетило больше всего зрителей в 2017 году. Джастин Бибер расположился на 4 строчке рейтинга, послушать его пришел миллион человек.
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