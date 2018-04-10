Конгресс-хол в Челябинске может появиться на купюре в 10 тыс. рублей

Изображение конгресс-холла, который должен появиться в Челябинске к 2020 году для проведения саммитов ШОС БРИКС , может быть помещено на 10-тысячную купюру. О необычной идее рассказала официальный представитель дирекции по подготовке мероприятия Ирина Чиркова

Журналисты, присутствовавшие на брифинге Чирковой, скептически отнеслись к этой задумке. Ведь данной купюры в России ещё нет, да и появление денег с большим номиналом могут свидетельствовать о росте инфляции. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в регионе лишь немного превышает 10 тыс. рублей.

Не смогли власти ответить на вопрос о будущем инвесторе общественно-делового центра. Как известно, турецкая компания отказалась от его строительства, официально — потому что не хватило необходимых для этого минимум 9 млрд рублей. Теперь проведение саммитов возложили на «Росконгресс».

В итоге определились чиновники лишь с размещением 2 тыс. журналистов, которые приедут освещать мероприятия. Их разместят в гостинице, которая потом станет новым общежитием ЮУрГУ.