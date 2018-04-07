Борису Дубровскому отчитались, когда и что построят к саммитам ШОС и БРИКС

Сегодня, 7 апреля, Борис Дубровский посетил набережную реки Миасс, где построят основные объекты к саммитам ШОС БРИКС , и детально ознакомился с проектами. Губернатор Челябинской области посетил набережную, стройплощадки Общественно-делового центра и дорожной развязки, которая соединит улицы Братьев Кашириных и Российскую, и должна уменьшить потоки автомобилей на Труда и Кирова. Работы начались в феврале, а сдать автомобильную развязку планируют осенью этого года.

— Развязка уже давно начала строиться. В феврале мы приступили к активным работам, выполняем сейчас устройство фундамента и опоры. Развязка будет соединять улицу Братьев Кашириных с Российской. Развязка длиной 507 метров. Движение запускать мы планируем осенью. Стоимость объекта меньше 1 миллиарда рублей, — сообщил директор компании «Южуралмост» Алексей Струговец.

Также Борис Дубровский оценил состояние общежития цирка и недостроя на улице Свободы, 4. Главе региона сообщили, что неподалеку от будущего конгресс-холла отреставрируют старое здание фабрики «Юничел». Там появится центр современных технологий, где можно будет проводить, например, 3D-сканирование стопы для создания обуви по индивидуальным заказам.

На набережной Миасса также собираются оборудовать велосипедные дорожки, зоны со свободным Wi-Fi и поставить вагончики с едой.

— В первую очередь мы вдохновлялись Крымской набережной в Москве . Анализировался зарубежный опыт полупромышленных зон, приведение их в порядок. Будут велосипедные дорожки, которые переоборудуют в каток зимой, мобильные точки питания в формате вагончиков. Сама набережная — развлекательная пешеходная зона с точками Wi-Fi. Появится сквер искусств, где появится инфраструктура для детей. Мы ведем переговоры с крупнейшим российским оператором детских развлекательных клубов. — рассказал представитель компании «РВМ Капитал» Алексей Павлюк.

Напомним, что доминантой ансамбля на набережной станет 170-метровый конгресс-холл, строительство которого завершится к концу 2019 года.