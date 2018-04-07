Инспекторы ГИМС провели профилактический рейд на Пироговском водохранилище

Спасатели организуют регулярные рейды по водоемам Московской области . Они не только проводят профилактические беседы, но и дают рыбакам мастер‐классы поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщил корреспондент телеканала «360».

Несмотря на плюсовую погоду, на Пироговском водохранилище — с десяток палаток, в которых укрылись от ветра любители зимней рыбалки. Именно к ним и направляется дежурный патруль центрального инспекторского отделения ГИМС. Лед местами подтаял до критических отметок, однако, это рыбаков не пугает — ловля идет бойко. Единственное, что слегка расстраивает рыбаков — слишком ветреная погода. А об опасности провалиться под лед ни у кого даже мыслей не возникает.

Не страшно ли сейчас выходить на лед? — Нет! Потому что он еще толстый! Еле пробуришь

— Александр, рыбак.

Впрочем, говорят инспекторы, устоявшаяся плюсовая температура стремительно подтачивает ледяной покров. И призывают рыболовов к усилению бдительности. На всякий случай вручают каждому памятку с правилами поведения на весеннем льду.

Большинство рыбаков уверены, что весна еще окончательно не вступила в права, и беспокоиться абсолютно не о чем. Однако совершенно очевидно, что лед уже рыхлый, местами видны промоины, а на отдельных участках водохранилища толщина льда уже близка к критической. Например, вот здесь — в районе деревни Чивилево. А на выходе к каналу имени Москвы лед вообще полностью сошел. Между тем, неподалеку невозмутимо сидят рыбаки. Запретить им появляться на водоеме спасатели не могут. Поэтому, кроме устного инструктажа, наглядно показывают — что нужно делать, если

все-таки

провалился в воду. Самое главное — не поддаваться панике.

Широко раскинув руки, попытаться нырком выбраться на край льда. Когда у вас это получится, нужно постепенно, перекатываться в сторону. Затем можно встать на ноги и уйти с места происшествия

— Александр Ледков, старший государственный инспектор Центрального отделения ГИМС.

Следующий шаг — обязательно снять промокшую одежду и обтереться. Затем постараться, как можно скорее, оказаться в тепле. Но, чтобы до подобных ситуаций дело не доходило, спасатели вновь и вновь советуют вовремя прекращать зимнюю рыбалку. По прогнозам синоптиков, уже к двадцатым числам апреля появление на льду станет смертельно опасным. Пока же инспекторы будут продолжать проводить регулярные рейды.