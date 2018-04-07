У Роберта Мугабе украли 126 компьютеров

Семь настольных компьютеров и 119 ноутбуков похитили неизвестные из официальной резиденции президента Зимбабве , которую все еще занимает бывший глава государства Роберт Мугабе . Оргтехника находилась в запертых контейнерах, подготовленных для перевозки в частную резиденцию семьи Мугабе.

По сообщению зимбабвийского портала NewsDay, кражу обнаружили в процессе переезда: три контейнера, находившиеся рядом с вертолетной площадкой, были вскрыты с помощью болтореза. Бывшая первая леди страны Грейс Мугабе подала заявление в полицию. Семья Мугабе заявляет, что компьютеры предполагалось передать в дар местным школам.

Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве 21 октября 2017 года под угрозой импичмента. Его место занял бывший вице-президент, 75-летний Эммерсон Мнангагва.