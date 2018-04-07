У Мугабе украли более 200 компьютеров

У бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе украли 119 ноутбуков и семь стационарных компьютеров, сообщает местное издание NewsDay.

Как отмечается, когда Мугабе ушёл в отставку, его семью попросили вынести вещи из официальной резиденции. Из-за ограниченного времени что-то пришлось оставить в закрытых коробках рядом с вертолётной площадкой.

Пропажу обнаружили во вторник, 3 апреля, когда оставшиеся вещи перевозили в частную резиденцию Мугабе в Борроудейле. Бывшая первая леди Зимбабве Грейс Мугабе написала заявление в полицию, что подтвердил её адвокат.

Утверждается, что компьютеры планировали пожертвовать школам.

Ранее сообщалось, что на территории поместья Грейс Мугабе собрались сотни человек, которые занимаются нелегальной добычей золота.

В конце 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушёл в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF).