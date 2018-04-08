Митрополит Антоний обратился с пасхальным посланием к орловцам

В канун праздника Светлого Христова Воскресения Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний обратился к православным Орловской области с Пасхальным посланием.

— Возлюбленные о Господе Всечестные отцы Благочинные, пастыри и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини наших храмов и обителей, доблестные казаки и воины, учащиеся наших гимназий и воскресных школ, студенты учебных заведений, дорогие мои братья и сестры, и все верные чада Святой Матери Церкви земли Орловской!

Приветствуя каждого из вас пасхальным целованием, обращаю к вам полные неизреченной радости слова:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! — Сколько бы человек ни задавал себе вопрос о смысле жизни, сколько бы ни испытывал он свой разум в попытках разгадать эту тайну нашего бытия, — ни один ответ не превзойдет неземной мудрости главного догмата христианской веры о Воскресении Спасителя и совоскресения с Ним всех уверовавших в Него.

— «…И нас воскресит силою Своею» (I Кор. 6, 14), — утверждаем и мы вслед за святым апостолом Павлом. Испокон веков христианский мир объединяется твёрдой уверенностью во всеобщее воскресение! Все христианские сердца исполнены твердой надеждой обретения жизни будущего века, так как разум каждого христианина просветлён несомненным знанием того, что смерть не прекращает жизнь человека, но представляет собой «инаго жития вечнаго начало» в вечном Царстве Небесном (из Пасхального канона).

— Из глубокой древности до наших дней, а также и до наших грядущих поколений не было и не будет такого времени, когда бы в трудные периоды жизни Милосердный Господь оставил человечество без Своего попечения. Библия свидетельствует, что во времена Ветхого и Нового Заветов Истинная святая вера в нашего Творца всегда была оплотом и утверждением продолжения жизни.

— Из-за грехопадения первых человеков — Адама и Евы, за их преслушание своего Творца и Бога, они могли бы лишиться жизни, но по милости Божией они были прощены и получили вместо Рая нашу Землю. Кроме того, за ради их вечного спасения и их грядущих потомств Богом было дано им обетование: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1,23).

— Прошли многие тысячелетия новой для них жизни на земле и как написано, это были годы оплакивания прежнего их состояния безгрешности. Продолжительность их жизни стала равняться только одной тысяче лет, и уже не имели они возможность видеть Господа, как когда-то ранее, и пресыщены дни их были искушениями от человеконенавистника и соблазнителя диавола и преисполнены печалями, болезнями и воздыханиями об утраченном Рае. Когда же потомство Адама весьма размножилось по земле, срок жизни каждого сократился более чем в десять раз, что, как мы знаем существует и поныне. Первой причиной этого было появление в обществах новоявленных лжеверований в лице язычества, породив— ших всевозможные отклонения от Истинной веры.

— Согласно Святому Евангелию всем сошедшимся в Иерусалим на праздник Ветхозаветной Пасхи при очевидной всем Божественной Силой Иисуса Христа был воздвигнут из гроба четверодневный Лазарь. Быв мертвым — он стал живым человеком. Именно в этот исторический день той субботы, святая Церковь Христова открыла воочию Иерусалиму и всем народам важнейшую тайну явления Мессии — Спасителя мира.

— О творении человека в Библии сказано так: «И создал Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и стал человек душею живою» (Быт.2,7). Но особенность этого прекрасного творения Божия, каковыми мы и являемся, занимает особое место, потому, что только после слов о творении тела человека Господь дыханием Своим дает ему бессмертную вечную душу и следовательно — вечную жизнь.

— Поэтому результат двухсоставного телесного строения человека, в общем смысле именуется трехчастным: дух, душа и тело. И когда душа отнимается от тела, она становится наследницей нового человека. По образу Воскресения Иисуса Христа и все человецы призваны к преображению в новую жизнь — если Господь сподобит их этого.

— Когда некоторые по своему недоумию полагают, что вопреки Священному Писанию этого нет, то я бы отправил их к научным изысканиям, к примеру того факта, что простой одуванчик, сорванный ветром не погибает окончательно, а соединившись с почвой дает новый росток, порой лучшего качества, чем прежний, уж не говоря о сгоревшей в атмосфере планете, которая не причиняя никому вреда, образует планеты новые, и это же происходит и в каждой другой области: мир Божий устроен к созиданию, но не к разрушению и гибели.

— Меткое замечание любого стоящего физика, который на вопрос, можно ли увидеть микроскопическую частицу, ответит, что нет, тем более, что их миллионы и миллиарды. Но то, что она существует — факт, так как мы видим след, который она оставляет при полете и этого достаточно для её изучения. Что же касается богословия, то скажу, что эта наука — из наук, и в сравнении с ней все другие — меркнут, и если бы мы имели хотя бы маленькую долю святости, которую имел преподобный Сергий Радонежский и другие святые, мы легче тогда сохранили бы свои жизни для вечного блаженства.

— Мы отклонились от темы, вернемся к главному. До Воскресения Христова удел человека после земной кончины был таким, как говорит о нём святой Иов Многострадальный: «Отойду, — и уже не возвращусь, — в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака… где нет устройства, где темно, как самая тьма» (Иов. 10, 20–22).

— Серьезно верующий человек, включая порой телевизор, делает тот же вывод и о современных диких нравах, которые пугают. О! Если бы все были верующими, как это было до революции, — жизнь была бы достойной и прекрасной, и не случилось бы того, что произошло, например, в Кемерово

— Обратим свой взор на икону Светлого Христова Воскресения, на которой Единородный Сын Божий сокрушив врата ада, держит за руки прародителей Адама и Еву, и выводит их к Свету из страны мрака. И вместе с ними Он держит за руку каждого из нас, потому что, по слову Апостола, «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (I Кор. 15, 22). Именно поэтому Сын Божий — Первенец из умерших, — именуется так: «Бог крепок, Властитель, Начальник мира, Отец будущаго века» (из богослужения).

— В ветхозаветной книге Ездры мы читаем слова, которые свидетельствуют о всеобщем равенстве людей в свете именно этих основополагающих заповедей любви: «Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень нагого, о расслабленном и немощном попекись, над хромым не смейся, безрукого защити, и слепого приведи к видению света Моего, старца и юношу в стенах твоих сохрани, мертвых, где найдешь, запечатлев, предай гробу, — и Я дам тебе первое место в Моем воскресении», — говорит Господь (III Езд. 2, 20–23).

— В этом пасхальном человеколюбии заключены основы общественной морали и справедливости, а значит — и устойчивости общества к испытаниям века сего. Ведь, по сути, все исторические трагедии и социальные бедствия начинались там, где предавалось забвению евангельское правило жизни человеческого рода: «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12).

— Откровение о том, что «Бог есть любовь», — это величайший дар Воплотившегося Сына Божия человечеству. Любовь преображает, очищает и освящает всё вокруг нас. И мы, следуя заповеди Спасителя о жертвенной, самоотверженной любви к людям, приобщаемся к Божественной любви, которая, разгоревшись в наших сердцах, неугасимой пасхальной радостью наполнит и всю нашу жизнь. Тогда исполнятся на нас апостольские слова: «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» (1 Ин. 4, 7).

— Будем же идти путем спасения неленостно и неуклонно. «Почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» ( Рим . 6, 11) — говорит святой Апостол Павел.

— Да, сей путь всегда бывает тернист и узок. И не случайно многие в окружающем нас мире ушли с этого пути, затуманив свой духовный взор стремлением к власти и славе, комфорту и обладанию земными сокровищами, безудержному потреблению и бесконечным развлечениям. Церковь знает, что такая до— рога ведет человека в тупик и никогда не сделает его счастливым. Путь же Христов, путь крестоношения и воскресения, приводит нас к свету, воссиявшему от Живоносного Гроба Господня. Жить в этом свете — значит побеждать любую скорбь и печаль, иметь полноту мира и радости.

— Отринем же вражду и распри, греховные привычки и душевную расслабленность. Каждым днем и часом нашей жизни исполним заповедь Христову:

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

— Среди нас множество людей, остро нуждающихся в помощи и заботе. Это наши пожилые сограждане, жертвы войн, преступлений и стихийных бедствий, те, кто страдает от болезней, бедности, одиночества, сиротства, бездомности. Принесём каждому из них как пасхальный дар нашу деятельную любовь, наши лепты и труды милосердия.

— Возлюбленные о Господе мои чада духовные Богоспасаемой Орловщины! Ныне, когда сердца православных христиан переполняет пасхальная радость, спешу поделиться ею со всеми вами, моими братьями и сестрами — каждым человеком, ближним или дальним. Вновь и вновь прошу вас: священнослужителей, монашествующих и мирян земли Орловской — совершенствоваться в вере и добрых делах, «дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь».