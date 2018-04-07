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Специалисты администрации Белоярского проверили стройки
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Специалисты администрации Белоярского проверили стройки 

АиФ Югра 36 минут назад
Фото: АиФ Югра
Глава Белоярского Сергей Маненков и специалисты администрации посетили городские объекты строительства и благоустройства в ходе выездного совещания.
Как сообщает МК «Югра», главным центром благоустройства станет второй этап новой набережной. На сегодняшний день работы ведутся на мостовом переходе, а также сцене. Открытие набережной планируется к юбилею Белоярского.
Не менее важным объектом стала школа на 300 учащихся, строительство которой начнется в ближайшее время. Строительство стен начнется к концу 2018 года. Кроме того, в Белоярском появится нано садик.
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